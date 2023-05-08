Несколько детей получили травмы на игровой площадке в Московском Парке Победы в Петербурге

Сейчас прокуратура проводит проверку аттракциона. Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Прокуратура Петербурга начала проверку после падения детей на игровой площадке. ЧП случилось днем 8 мая в Московском Парке Победы. По данным ведомства, пострадали несколько несовершеннолетних.

-В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям (бездействию) ответственных служб и ведомств, в обязанности которых входит надлежащее содержание детской площадки.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сейчас сотрудник прокуратуры устанавливают причины произошедшего. В ведомстве показали тот самый аттракцион, на котором пострадали дети. Это оказалась канатная «Паутинка». Теперь его полностью разобрали.

Еще одно ЧП с детьми случилось неделю назад. Девочке проломили череп во время танцев в Петербурге. Пьяный знакомый поднял школьницу и уронил на пол.