Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2023 19:04

Новое генконсульство Киргизии появится в Санкт-Петербурге

Указ о его открытии подписал президент Киргизии Садыр Жапаров
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Новое генконсульство открывается, чтобы гражданам соседней республики было комфортно путешествовать по России.

Новое генконсульство открывается, чтобы гражданам соседней республики было комфортно путешествовать по России.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Киргизия откроет новое генконсульство в Санкт-Петербурге. Об этом 8 мая объявила пресс-служба президента Кыргызской Республики. Документы уже подписаны.

- Новые генеральные консульства Кыргызской Республики появятся в городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации. Соответствующие указы подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, - указано в сообщении.

Новое генконсульство открывается, чтобы гражданам соседней республики было комфортно путешествовать по России. Где конкретно в Петербурге откроется учреждение, пока не сообщается.

Ранее правительство Петербурга анонсировало появление генерального консульства Республики Беларусь. Сейчас российская сторона подбирает для него варианты размещения. Проект планировали реализовать в июле 2023 года. . Согласно данным МИД Беларуси, Санкт-Петербург и Ленинградская область по итогам прошлого года вошли в десятку российских лидеров среди регионов, импортирующих товары из Беларуси.