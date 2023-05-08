Новое генконсульство Киргизии появится в Санкт-Петербурге

Новое генконсульство открывается, чтобы гражданам соседней республики было комфортно путешествовать по России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Киргизия откроет новое генконсульство в Санкт-Петербурге. Об этом 8 мая объявила пресс-служба президента Кыргызской Республики. Документы уже подписаны.

- Новые генеральные консульства Кыргызской Республики появятся в городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации. Соответствующие указы подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, - указано в сообщении.

Новое генконсульство открывается, чтобы гражданам соседней республики было комфортно путешествовать по России. Где конкретно в Петербурге откроется учреждение, пока не сообщается.

Ранее правительство Петербурга анонсировало появление генерального консульства Республики Беларусь. Сейчас российская сторона подбирает для него варианты размещения. Проект планировали реализовать в июле 2023 года. . Согласно данным МИД Беларуси, Санкт-Петербург и Ленинградская область по итогам прошлого года вошли в десятку российских лидеров среди регионов, импортирующих товары из Беларуси.