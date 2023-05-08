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НовостиПроисшествия8 мая 2023 19:13

Следователи начали проверку после падения пяти детей на игровой площадке в Московском Парке Победы в Петербурге

Пострадавших госпитализировали в больницу
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Канаты не выдержали веса детей.Фото: пресс-служба прокуратуры по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Канаты не выдержали веса детей.Фото: пресс-служба прокуратуры по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Следственный комитет Петербурга начал проверку после падения детей на игровой площадке в Московском Парке Победы. ЧП случилось 8 мая. Несовершеннолетние катались на канатном комплексе «Паутинка», от веса ребятишек аттракцион рухнул. Пять человек получили травмы, сообщает пресс-служба СК.

- 8 мая 2023 года в результате обрушения детского игрового комплекса "Паутинка" в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге пострадали 5 детей, которые госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями, - уточняет пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отметим, проверку аттракциона начала и прокуратура. Ведомство показало фотографии аттракциона, который находится сейчас в разобранном виде. Судя по снимкам, у комплекса оборвались канаты. Проверка покажет, кто понесет ответственность за падение детей на игровой площадке.