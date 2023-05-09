Тепло и солнечно будет в Петербурге 9 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург наконец-то пришла хорошая погода. Как и обещали синоптики, во вторник, 9 мая 2023 года, в праздничный день горожане смогут долго гулять по Северной столице и наслаждаться парадом, не боясь замерзнуть. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня условия погоды продолжит формировать периферия антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, и солнечные лучи продолжат неплохо прогревать воздушные массы, - сообщил синоптик.

Днем в Северной столице потеплеет до плюс 14-16 градусов, по Ленинградской области ожидается от 12 до плюс 17 градусов. Ветер сохранится северо-западный до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.

Потепление продолжится в среду. Температура поднимется до 15-17 градусов и снова обойдется без дождей.