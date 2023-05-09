Празднование Дня Победы в Петербурге началось с парада на Дворцовой площади

Празднование Дня Победы началось в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге началось празднование Дня Победы. С 9 часов утра 9 мая 2023 года жители и гости города начали подтягиваться в центр города, чтобы увидеть праздничное шоу. Традиционно мероприятие началось с Парада Победы на Дворцовой площади. В нем вновь участвуют не только военнослужащие, но и юнармейцы.

Парад смотрят ветераны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дорогие ветераны! Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Поздравляю вас с Днем Победы! 9 мая на нашу землю пришел мир, о котором мечтала страна все 1418 дней войны. Тогда казалось – это навсегда, нацизм и фашизм вырваны с корнем, человечество получило иммунитет, - поздравил с праздником петербуржцев губернатор Александр Беглов.

Шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парад начался в 10 утра. Первой встала рота барабанщиков. За ними пошли знаменосцы. Зрители увидят порядка 80 единиц военной техники. Но, отметим, что в этом году воздушной части парада не будет.