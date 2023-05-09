Ростральные колонны зажгли на Васильевском острове Петербурга

На стрелке Васильевского острова в честь Дня Победы зажгли Ростральные колонны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в 9 часов утра в честь Дня Победы зажгли Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова. Пламя гореть будет утром во время парада до 12 часов утра, а повторно их зажгут уже вечером. Об этом ранее рассказали в правительстве города.

- На стрелке Васильевского острова в честь Дня Победы зажгли Ростральные колонны. Пламя будет гореть с 9 до 12 и с 19 до 23 часов, - сообщили в городской администрации.

Напомним, что факелы на колоннах зажигают лишь по особым дням, в честь крупных праздников.

Главный парад победы в Петербурге начнется в 10 часов утра на Дворцовой площади. Зрители увидят около 80 единиц различной спецтехники. А воздушной части парада в этом году не будет. Праздник завершится масштабным салютом, который состоится вечером.