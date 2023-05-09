Флаг России облили краской в Приморском районе Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге неизвестные решили похулиганить и испортили флаг России. Все произошло в Приморском районе Северной столицы в ночь на 9 мая 2023 года. Об этом сообщает "Дорожный инспектор".

- Никогда не понимал смысл акций с обливанием чего-либо или кого-либо краской, тем более флага.Ночью на проспекте Королева неизвестный облил флаг России, висящий на здании, краской, - говорится в сообщении.

На данный момент не известно, кто это сделал и с какой целью. Полиция разыскивает нарушителей, которым, как минимум, грозит уголовная статья за хулиганство.

Напомним, что очень много флагов развесили по всему Петербургу в предверии Первого мая, а также Дня победы. Праздник проходит 9 мая. Он начался с торжественного парада победы на Дворцовой площади. В этом году увидеть парад вживую могут только ветераны и специальные гости.