Восьмилетнего мальчика сбила машина во дворе дома под Петербургом

Полицейскими Ломоносовского района проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области восьмилетний мальчик попал в больницу после того, как попал под машину во дворе дома. Все произошло днем 8 мая 2023 года у дома 2 по улице Промышленной в поселке Новогорелово Ломоносовского района. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 15:00 часов 33-летняя водитель, двигаясь по дворовой территории, совершила наезд на учащегося второго класса, перебегавшего проезжую часть, - рассказали в полиции.

В итоге от удара мальчик получил серьезные травмы. Ему вызвали бригаду скорой помощи, которая с места ДТП госпитализировала его в больницу. Отмечается, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.