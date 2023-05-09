Поджигателя автомобиля задержали в Петербурге

Полицией Фрунзенского района задержан поджигатель автомобиля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля. Все произошло еще в ночь на 8 мая 2023 года во Фрунзенском районе города. В первом часу ночи в полицию обратилась 49-летняя женщина и рассказала, что горит ее машина. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию Фрунзенского района поступило сообщение от 49-летней петербурженки о том, что во дворе дома 43-1 по Дунайскому проспекту горит ее автомобиль «Лада Веста», - сообщили в полиции.

Стражи порядка взялись за розыск поджигателя и в тот же день, по горячим следам, в результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими по подозрению в совершении этого преступления задержан 49-летний петербуржец.

По какой причине мужчина устроил поджог, на данный момент не сообщается. По факту было возбуждено уголовное дело.