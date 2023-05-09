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НовостиОбщество9 мая 2023 10:20

Восемь музеев можно посетить бесплатно в Петербурге в День Победы

Для посетителей откроют двери в Музее обороны и блокады Ленинграда, Музей артиллерии и многих других
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В День Победы петербуржцы смогут бесплатно посетить десять музеев

В День Победы петербуржцы смогут бесплатно посетить десять музеев

Фото: Артем КИЛЬКИН

В честь Дня Победы в Санкт-Петербурге можно будет бесплатно посетить военные музеи. В акции приняли участие восемь разных музеев, посвященных артиллерии, политике и обороне Ленинграда. Об этом накануне 9 мая 2023 года сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.

- Для посетителей будут открыты двери в Музее обороны и блокады Ленинграда, Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Центральный военно-морской музей и патриотическое объединение «Ленрезерв», - сообщили в районной администрации.

Помимо этого можно будет бесплатно посетить Музей истории подводных сил им. Маринеско, Музей политической истории России, Исторический парк «Россия моя история», Монумент героическим защитникам Ленинграда и Крепость «Орешек». Напомним, что до крепости надо добираться на пароме из Шлиссельбурга.