Производство мебели из переработанных грибами отходов откроют в Петербурге

Стартап из Петербурга займется производством мебели из отходов с помощью грибов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются запустить новое производство мебели из отходов, которые перерабатывают с помощью грибов. Это технология стартапа под названием Spawn, который сейчас активно привлекает инвестиции. Сейчас у компании работает собственная лаборатория, где тестируется технология. Об этом 8 мая 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- Первые два этапа организации производства предполагают составление технологических карт и несколько пилотных проектов. На эти цели компания намерена привлечь 17,8 миллионов рублей, - пишет издание.

Компания рассчитывает, что уже в 2024 году откроет полномасштабный завод по производству. На него планирует потратить порядка 45 миллионов рублей.

В качестве отходов для переработки используются окурки, одноразовая посуда, чеки, упаковки тетрапака и другая целлюлоза.