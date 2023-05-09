Мужчину задержали за развращение детей в Петербурге

В Петербурге задержали педофила Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в педофилии. Вечером 7 мая 2023 года в полицию обратился 26-летний мужчина, житель Автово, который рассказал, что встретил человека, домогавшегося до детей. Об этом рассказал АН "Оперативное прикрытие".

- Очевидец рассказал, что у дома 44 по Лиговскому проспекту находится находится мужчина, которые совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. На месте происшествия был задержан 50-летний житель Красногвардейского района, - рассказал источник.

Сотрудникам полиции задержанный мужчина признался, что действительно грешил переписками интимного характера с детьми в социальных сетях. После такого откровения задержанного отправили в следственный комитет для дальнейших разбирательств. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что этот мужчина раньше был дважды судим за оскорбление представителя власти.