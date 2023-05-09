Небоскреб «Лахта Центр» стал гигантской Георгиевской лентой в День Победы в Петербурге / Фото: Лахта Центр

В честь Дня Победы знаменитый небоскреб Санкт-Петербурга, а также самый большой небоскреб Европы, "Лахта Центр", превратился в гигантскую Георгиевскую ленту. Специально к празднику на башне включили праздничную подсветку, которая "обвила" здание оранжево-черными полосами, в цвет той самой ленты. Об этом 9 мая 2023 года рассказали в пресс-службе самой "Лахты".

- "Лахта Центр" поздравляет с Днем Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая с 20:00 до 5:00 утра 10 мая на зданиях комплекса будет включена праздничная подсветка, - сообщили в пресс-службе небоскреба.

Подсветка будет радовать горожан до утра, а после небоскреб вновь вернет свое обычное освещение.

Напомним, что праздничный день в Санкт-Петербурге завершится салютом, который прогремит в 22:00 часов с Петропавловской крепости.