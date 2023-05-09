Пьяный отец задавил насмерть двухмесячного ребенка во время сна в Ленинградской области

Пьяный житель Ленобласти придавил во сне грудную дочь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области младенец погиб, задохнувшись под тяжестью тела отца. Трагедия произошла ночью 8 мая 2023 года в Выборгском районе области. Об этом подробно сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 7 часов утра в квартире на Строительной улице в поселке Гаврилово был обнаружен труп двухмесячной девочки. Ребенок находился в постели с 35-летним отцом, - рассказал источник.

Оказалось, что около 3:30 часов ночи пьяный мужчина проснулся от плача ребенка. Чтобы успокоить дочь, он взял девочку из ее кроватки и положил рядом, после чего оба уснули. В седьмом часу утра проснулась мама девочки, чтобы покормить малышку. Она увидела, что ребенок лежит под рукой отца и не подает признаков жизни. Мужчина проснулся и попытался реанимировать дочь, делая ей искусственное дыхание, но у малышки лишь пошла кровь из носа.

На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.