Александр Беглов посетил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Володина в День Победы

Александр Беглов побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Михаила Васильевича Володина / Фото: Смольный

В честь Дня Победы губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Васильевича Володина. Михаил живет в Калининском районе, куда градоначальник приехал к нему в гости на чашку чая. Об этом 9 мая 2023 года рассказали в Смольном.

- Михаил Володин, будучи еще 13-летним мальчиком в июне 1941 года, поступил учиться в Ленинграде в ПТУ. Во время блокады он прошел обучение курсы радиолокаций станций орудийной наводки, а когда ему исполнилось 17 лет, он ушел на фронт, - рассказали в Смольном.

Михаил был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». После войны он отправился работать и трудился на различных предприятиях Ленинграда, а потом Петербурга до 1993 года.

- На примере Вашего поколения мы воспитали молодежь, наших воинов - защитников Родины. Сегодня мы вновь ведем борьбу со странами, которые напали на нас в 1941 году. Будущие поколения россиян будут гордиться героями Великой Отечественной войны и героями наших дней, - сказал Александр Беглов.