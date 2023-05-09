Мосты не будут разводить в Петербурге в День Победы

В ночь с 9 на 10 мая 2023 года мосты в Петербурге разводиться не будут Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в связи с празднованием Дня Победы отменили разводку мостов. Об этом в очередной раз жителям и гостям Северной столицы напомнили в компании "Мостотрест", отвечающей за непосредственный подъем крыльев городских переправ.

- Напоминаем, что в связи с праздником - Днем Победы в ночь с 9 на 10 мая 2023 года мосты разводиться не будут, - напомнили в компании.

Мосты через Неву начали разводить постоянно еще в середине апреля. График разводок не менялся уже несколько лет. Все также Дворцовый мост понимает свои крылья самый первый и разводится дважды за ночь. Помимо этого Биржевой мост стоит разведенным уже неделю в связи с ремонтом.

Напомним, что праздничный день 9 мая завершился в Петербурге большим салютом. Залпы фейерверка прогремят с Петропавловской крепости в 22:00 часов.