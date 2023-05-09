Охотник подстрелил сам себя в лесу в Ленинградской области

Охотник на глухарей попал в себя в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина выстрелил в самого себя во время охоты на глухарей. Это произошло вечером 8 мая 2023 года в лесу недалеко от поселка Бор. Подробности сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 43-летнего жителя города Коммунар 8 мая глубокой ночью доставили в Пикалевскую больницу из леса возле поселка Бор с огнестрельным ранением живота, в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, во время охоты на глухаря мужчина по собственной неосторожности выстрелил себе в живот, - рассказал источник.

Как именно произошел инцидент, пока что неизвестно. Сам мужчина находился без сознания, когда его госпитализировали. Пострадавшего нашел 35-летний участковый лесничий и вызвали скорую помощь.

С места происшествия была изъята гладкоствольная двустволка с поврежденным прикладом. Согласно данным Росгвардии, оружие не зарегистрировано. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.