Женщина погибла и три человека пострадали в жестком ДТП под Петербургом

Сотрудники полиции устанавливают детали смертельного ДТП в Гатчинском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жесткая авария произошла под Санкт-Петербургом, в Гатчинском районе Ленинградской области. В 12:20 часов 9 мая 2023 года на трассе А120 у деревни Жабино столкнулись две машины: «Шевроле Авео» и «Ситроен». В итоге три человека пострадали, а одна женщина погибла. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 62-летний водитель «Шевроле», поворачивая на трассе, не представил преимущество двигающемуся во встречном движении автомобилю, за рулем которого находился 57-летний мужчина, из-за чего «Ситроен» протаранил первую машину, - рассказали в полиции.

В результате аварии пассажирка «Шевроле», 42-летняя женщина, погибла на месте. Также пострадала еще одна 13-летняя девочка из этой же машины, а также сам водитель и еще одна 63-летняя пассажирка. Все были госпитализированы в больницы.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП.