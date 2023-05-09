Мобильный пункт для набора в армию по контракту появился на Дворцовой площади Петербурга в День Победы

На Дворцовой площади открылся мобильный пункт отбора на контрактную службу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В День Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, где проходил праздничный парад, а после концерт, с утра 9 мая 2023 года развернули мобильный пункт отбора на контрактную службу. Он начал работать как раз после парада. Пока горожане ожидали дальнейшие представления, многие решили узнать - годны ли они к службе. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- Некоторые мужчины уже получили информацию, как можно отправиться в армию. Желающие могут сразу пройти проверку и получить ответ, годны ли они для военной службы, - пишет издание.

Помимо того, что желающие могли записать на службу в армии по контракту, на Дворцовой еще раздавали прохожим брошюры с информацией о старте работы еще одного информационного пункта, который не так давно расположился на улице Чайковского.