Движение на развязке КАД Петербурга с проспектом Культуры ограничат с 10 мая на месяц

Несколько полос движения закроют на развязке КАД с проспектом Культуры Фото: Олег ЗОЛОТО

На развязке Кольцевой автодороги с проспектом Культуры на севере Санкт-Петербурга собираются ограничить проезд автомобилей. Ограничения продлятся практически месяц с 10 мая 2023 года вплоть по 6 июня. Из-за этого на трассе ожидаются заторы. Об этом 9 мая предупредили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Полосы для движения будут закрывать по очереди из-за проводимых ремонтных работ по устранению деформационного шва, - предупредили дорожники.

Таким образом, на 28 километре внутренного кольца КАД будут проходить поэтапные перекрытия. Первое запланировано с 10 по 24 мая - для проезда будет перекрыта первая полоса движения, проехать можно будет по двум оставшимся, а с 25 мая по 6 июня проехать станет труднее, так как для автомобилей перекроют сразу вторую и третью полосы. Отметим, что на время перекрытий по свободным полосам установят ограничение движения до 50 километров в час.