Концерт в честь Дня Победы прошел на берегу Нарвы для российского Ивангорода и эстонских соседей / Фото: Администрация ЛО

В Ленинградской области на берегу реки Нарва прошел концерт в честь Дня Победы, который собрал жителей обоих берегов: российского города Ивангород и эстонской Нарвы. Концерт прошел 9 мая 2023 года со сторону Ленобласти. Об этом подробно рассказали в администрации региона.

- Сегодня День Победы объединяет всех: и Россию, и жителей Эстонии, и народы всех тех стран, которые освобождала Советская армия от коричневой чумы. Не стоит забывать, что при освобождении Ивангорода и Нарвы погибло более 100 тысяч советских солдат, в том числе, и эстонцев. Мы дарим наш концерт и Ивангороду, и Нарве, и всей России. Надеемся, что этот концерт, объединяющий народы, станет хорошей традицией для нас всех, - отметил в своем поздравлении губернатор области Александр Дрозденко.

На обоих берегах реки собралось очень много людей, которые таким образом вместе отметили праздник.