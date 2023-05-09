Toyota сгорела на перекрестке Петербургского шоссе и Витебского проспекта в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На юге Санкт-Петербурга произошел пожар. В Пушкинском районе города вечером 9 мая 2023 года загорелся автомобиль. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы 112 поступило в 19:09 часов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Поступило сообщение о том, что горит машина на пересечении Петербургского шоссе и Витебского проспекта. Горел автомобиль марки Toyota, - рассказали в пресс-службе петербургских спасателей.

На место пожара сразу же приехала одна пожарная машина и пять человек личного состава МЧС Петербурга. За считанные минуты они потушили пламя. К 19:24 пожар уже был ликвидирован.

В результате возгорания у автомобиля сгорели сгораемые части, корпус остался. По предварительным данным водитель автомобиля не пострадал.

На данный момент проводится проверка для того, чтобы установить причину возгорания автомобиля.