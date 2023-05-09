Невский проспект Петербурга перекрыли на время салюта в честь Дня Победы

Движение транспорта по Невскому проспекту закрыто из-за салюта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге вечером 9 мая 2023 года вновь перекрыли Невский проспект. Проспект закрыли вечером с 20:00 часов в связи с проведением праздничного салюта в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

- В связи с проведением праздничного салюта, посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 20:00 до 23:00 закрывается движение транспорта по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, - отметил перевозчик.

На это время автобусы, которые следовали по Невскому проспекту, будут следовать по объездным или укороченным трассам. Речь идет об автобусах № 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191.

Напомним, что салют в честь Дня Победы прогремит в 22:00 часов с Петропавловской крепости.