Станцию метро «Невский проспект 2» в Петербурге закрыли вечером 9 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге вечером в День Победы, когда в небе гремел праздничный салют, закрыли метро. Так, в 22:00 часов 9 мая 2023 года в метрополитене города сообщил о том, что на вход и выход закрыли станцию «Невский проспект 2». Пассажирам придется пользоваться другими, соседними станциями.

- В 22:00 вестибюль 2 станции «Невский проспект» закрыт для входа и выхода пассажиров. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться вестибюлем 1 станции «Невский проспект» и станцией «Гостиный двор», - сообщили в пресс-службе метро.

Напомним, что ранее закрывалась на вход станция метро "Горьковская" из-за увеличенного пассажиропотока. Однако в 21:52 часов станцию снова открыли и она продолжает работать в обычном режиме.