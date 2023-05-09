Огромное столпотворение образовалось на вход на станцию "Адмиралтейская" в Петербурге после салюта Фото: Юлия СТАЛИНА

Огромные толпы людей штурмую станции метро в центре Санкт-Петербурга после праздничного салюта по случаю Дня Победы. Вечером 9 мая 2023 года сначала закрыли на вход и выход вестибюль 2 станции "Невский проспект", после этого ограничили вход на станцию "Адмиралтейская". Из-за этого у входа образовалось огромное столпотворение.

- Вход на станцию "Адмиралтейская" ограничен в связи с высоким пассажиропотоком. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями: вестибюлем 1 "Невский проспект" и "Гостиный двор", - рассказали в пресс-службе метрополитена.

Напомним, с 22:00 закрыт на вход и выход вестибюль 2 станции «Невский проспект» закрыт для входа и выхода пассажиров.