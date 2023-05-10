Мужчина пострадал во время пожара в квартире в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 мая 2023 года произошел пожар, в котором пострадал человек. Все случилось в третьем часу ночи во Фрунзенском районе города. На место незамедлительно съехались спасательные службы. Об этом сообщает пресс-службе МЧС города.

- В 2:13 часов поступило сообщение о пожаре в доме 66, корпус 1, по Будапештской улице. В двухкомнатной отдельной квартире, в коридоре площадью шесть квадратных метров происходило горение обстановки на площади четыре квадратных метра, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На борьбу с огнем прибыли сразу три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС города. им потребовалось менее часа для того, чтобы потушить пламя.

Не обошлось без жертв. В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в лечебное учреждение. Причина возгорания на данный момент не установлена.