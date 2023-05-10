Теплая погода до плюс 17 градусов будет в Петербурге 10 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с каждым днем становится все приятнее. Город вышел из потока северного холода и перешел в поток тепла. В среду, 10 мая 2023 года, в Северной столице окажется до плюс 17 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется на периферии антициклона. При переменной облачности в регионе вновь обойдется без дождей, а температурные показатели медленно, но уверенно, продолжат расти, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха в городе поднимется до плюс 15-17 градусов, по Ленинградской области до 14-19 градусов тепла. Ветер будет западный до 3-8 метров в секунду.

В четверг погода будет только улучшаться. В городе снова без дождей и до плюс 17-19 градусов.