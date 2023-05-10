Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 5:39

Бетонный завод в Петербурге выставили на продажу за полмиллиарда рублей

Предприятие находится на Софийской улице
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Бетонный завод на юге Петербурга выставили на продажу за полмиллиарда рублей

Бетонный завод на юге Петербурга выставили на продажу за полмиллиарда рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге выставили на продажу бетонный завод, который принадлежит одной строительной компании. Предприятие располагается на Софийской улице и занимает два земельных участка с железнодорожной веткой, общая площадь которых 5,8 гектаров. Об этом 10 мая 2023 года сообщает "Деловой Петербург".

- Само производство занимается порядка 8 тысяч квадратных метров. Сейчас вся эта площадь сдается в аренду, - пишет издание.

Отмечается, что за продажу производства владелец хочет выручить полмиллиарда рублей.

Добавим, что производство бетона было запущено в 2010-х годах. Но уже в 2015 году из-за кризиса производство было свернуто. Площадка на Софийской улице, 99, — последняя из оставшихся в Петербурге, куда ещё не пришел редевелопмент.