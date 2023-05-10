Бетонный завод в Петербурге выставили на продажу за полмиллиарда рублей

Бетонный завод на юге Петербурга выставили на продажу за полмиллиарда рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге выставили на продажу бетонный завод, который принадлежит одной строительной компании. Предприятие располагается на Софийской улице и занимает два земельных участка с железнодорожной веткой, общая площадь которых 5,8 гектаров. Об этом 10 мая 2023 года сообщает "Деловой Петербург".

- Само производство занимается порядка 8 тысяч квадратных метров. Сейчас вся эта площадь сдается в аренду, - пишет издание.

Отмечается, что за продажу производства владелец хочет выручить полмиллиарда рублей.

Добавим, что производство бетона было запущено в 2010-х годах. Но уже в 2015 году из-за кризиса производство было свернуто. Площадка на Софийской улице, 99, — последняя из оставшихся в Петербурге, куда ещё не пришел редевелопмент.