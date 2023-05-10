Полиция разыскивает хулиганов в Петербурге, обливших флаг России краской

В Приморском районе расследуют факт надругательства над Государственным флагом России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция расследует факт надругательства над флагом России. Рано утром 9 мая 2023 года 66-летний заместитель председателя ТСЖ в Приморском районе заметил, что флаг, установленный на доме 48/1 по проспекту Королева облит краской. После этого он сразу же обратился в правоохранительные органы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В период с 20 часов 8 мая до половины девятого утра 9-го неизвестные облили красной краской Государственный флаг Российской Федерации, расположенный на фасаде второго этажа указанного дома, - рассказал источник.

Известно, что видеонаблюдение на указанном доме отсутсвует, поэтому виновные не попали на камеры. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.