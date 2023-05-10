Троллейбусы поменяли свои маршруты утром 10 мая из-за аварии на проспекте Мечников в Петербурге

Позже движение транспорта полностью восстановили. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге троллейбусы временно изменили свои маршруты утром 10 мая. Нововведения связаны с проведением аварийных работ на проспекте Мечникова, около десятого дома. Устранением коммунальной аварии занимались сотрудники «Водоканала».

- Изменены маршруты троллейбусов №8, №18 и №38, - говорится в сообщении пресс-службы СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Через некоторое время движение троллейбусов №8 и №18 восстановили. А троллейбус №38 сначала ездил от остановки «площадь Ленина» по проспекту Металлистов, улице Тухачевского, Пискаревскому проспекту.

Позже транспорту разрешили ездить по своим трассам. Сейчас движение троллейбусов полностью восстановили, а работы по ликвидации коммунальной аварии завершили.