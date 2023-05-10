Проезд по КАД в Петербурге перекроют у развязки с Мурманским шоссе с 12 мая

На внутреннем кольце КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге введут новые ограничения. На западе трассы более чем на неделю перекроют две полосы движения рядом с развязкой с Мурманским шоссе. Из-за этого ожидаются небольшие пробки. Об этом 10 мая 2023 года предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На внутреннем кольце КАД рядом с пересечением с трассой "Кола" будут перекрыты две полосы движения в связи с работами по устранению колейности. Ограничения введут в период с 12 по 20 мая, - рассказали в пресс-службе дорожников.

Так, на указанный период будут закрыты третья и четвертая полосы движения. А по первой и второй, для безопасности рабочих, а также автомобилистов, введут ограничение по скорости до 50 километров в час.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.