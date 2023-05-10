В Петербурге будут судить мигрантов, избивших блогера за предложение заняться сексом с их землячкой

Парень пристал к девушке на улице. Фото: YouTube-канал "Кирилл Шучер"

В Петербурге закончилось расследование уголовного дела о хулиганстве, когда двое мигрантов избили петербуржца в автобусе. Все произошло в феврале этого года. На блогера напали из-за того, что он предлагал незнакомой девушке заняться сексом за айфон.

- После нападения на пассажира автобуса, обвиняемые пошли за ним от остановки на улице Дыбенко. На улице они ударили молодого человека по голове и применили электрошокер, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Напомним, парень пристал с непристойным предложением к девушке, которая приехала из Таджикистана. Она объяснила блогеру, что такие предложения ей не интересны, но все-таки поцеловала на прощание.

Землякам девушки такие розыгрыши не понравились, поэтому они решили разобраться с ее обидчиком.