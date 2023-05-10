Орбитальная и Меридианная улицы появились в Петербурге

Названия дали новым проездам в Московском районе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Проездам в Московском районе Северной столицы выбрали названия. Накануне постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

- Улице, которая проходит от улицы Струве до Орбитальной улицы, дали имя Георгия Гречко. Это летчик-космонавт, который дважды стал Героем Советского Союза, - рассказали в ведомстве.

Улица Струве тоже новая. Она проходит от Пулковской до Меридианной. Такое название получила в честь российских астрономов, которые были первыми директорами Пулковской обсерватории – Василия и Отто Струве.

Проезд от Струве до Орбитальной улицы назвали Меридианной улицей. Там расположена Пулковская обсерватория. К ней примыкает Орбитальная улица: от Пулковского шоссе до Меридианной улицы.