Трехлетний ребенок отравился розжигом на шашлыках в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ребенок случайно выпил розжиг во время шашлыков. Инцидент произошел вечером 9 мая 2023 года в Полежаевском парке Красносельского района. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером трехлетнего мальчика доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова из Полежаевского парка. Около 21 часа вечера он выпил неустановленное количество жидкости для розжига, - рассказал источник.

Врачи диагностировали у ребенка химическое отравление третьей степени. На данный момент он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести с признаками отравления токсическим веществом. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, что накануне мужчина придавил насмерть свою новорожденную дочь, положив ее спать с собой в кровать. Малышка задохнулась под тяжестью руки отца.