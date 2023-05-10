Петербуржец получил 5 лет колонии за жестокие издевательства над своими детьми. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который долгое время издевался над своими детьми. Он избивал их скакалкой, душил, угрожал пистолетом, оскорблял. О приговоре 10 мая сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Мужчина частично признал свою вину. Суд назначил ему лишение свободы сроком на пять лет. Это время он проведет в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Ранее сообщалось, что петербуржец «воспитывал» двоих детей – мальчика и девочку. Однажды он нанес 280 ударов скакалкой по разным частям тела ребенка. Также он метал в них дротики.

Причинами такого поведения могли стать покупка дорогого майонеза в магазине или же то, что ребенок обменял свой конструктор на другую игрушку. Издевательства над детьми продолжались в течение десяти лет.