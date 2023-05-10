КАД Петербурга полностью перекроют у ЗСД 13 мая

Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга в ночь на 13 мая 2023 года полностью перекроют движение. Ограничение введут на внешнем кольце трассы на участке между ЗСД и парашютной улицей. Это сделают для того, чтобы установить новую опору. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с работами по установке опоры над проезжей частью КАД в ночь на 13 мая на участке от ЗСД до Парашютной улице будут четыре раза полностью останавливать движение, - сообщили дорожники.

Так, движение по внешнему кольцу будут закрывать с 1:00 до 1:15 часов, далее с 2:00 до 2:15 часов, с 3:00 до 3:15 часов и с 4:00 до 4:15 часов. Каждое перекрытие будет длиться не более 15 минут.

Ограничения специально будут вводить именно ночью, когда на трассе самый низкий поток автомобилей.