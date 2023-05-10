Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 9:18

Новая поликлиника на 600 мест открылась в Кудрово

Она сможет принимать 190 детей и 410 взрослых каждый день
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Кудрово открылась поликлиника.

В Кудрово открылась поликлиника.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Строительство новой поликлиники завершилось в Кудрово. Больница рассчитана на 600 посещений за смену. За сутки врачи смогут принять 190 детей и 410 взрослых. В церемонии открытия учреждения 10 мая принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Глава региона лично контролировал ход строительства. Он периодически приезжал к поликлинике и наблюдал за работами, - сообщает Online47.ru.

В новой поликлинике работает дневной стационар. Также, там есть кабинеты стоматологии, физиотерапии и лучевой диагностики. Кроме этого, пациенты смогут наблюдаться в женской консультации и центре амбулаторной хирургии. В поликлинике работает круглосуточный травмпункт.