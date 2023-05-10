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НовостиОбщество10 мая 2023 9:22

Поставщика для трамвайной линии «Славянка» определили в Петербурге

Новые трамваи «Невский» будут курсировать по линии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
«ПК Транспортные системы» станет поставщиком подвижного состава для трамвайной линии «Славянка»

«ПК Транспортные системы» станет поставщиком подвижного состава для трамвайной линии «Славянка»

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается строительство новой трамвайной линии из Славянки до Купчино. В городе уже определили поставщика трамваев, которые вскоре начнут перевозить пассажиров. Так, компания «ПК Транспортные системы» заключила контракт с ООО «БалтНедвижСервис» на поставку 22 вагонов «Невский». Об этом 10 мая 2023 года сообщили в компании.

- «Невский» - это машина, которая заслуживает, чтобы ей восхищались. Беспрецедентные комфорт, надежность и безопасность, в совокупности с ультрасовременным дизайном, - отметил гендиректор «ПК ТС» Александр Дубровкин.

Первые 10 трамваев выйдут на линию, которая свяжет Купчино и Шушары, сразу же после ввода ее первого участка. Вторую партию поставят, как только линия будет полностью завершена.

Напомним, что новые вагоны «Невский» были представлены в январе этого года. Они рассчитаны на 205 пассажиров, в салоне есть подогреваемые зоны, розетки для зарядки смартфонов, а также камеры для безопасности пассажиров.