Поставщика для трамвайной линии «Славянка» определили в Петербурге

«ПК Транспортные системы» станет поставщиком подвижного состава для трамвайной линии «Славянка» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается строительство новой трамвайной линии из Славянки до Купчино. В городе уже определили поставщика трамваев, которые вскоре начнут перевозить пассажиров. Так, компания «ПК Транспортные системы» заключила контракт с ООО «БалтНедвижСервис» на поставку 22 вагонов «Невский». Об этом 10 мая 2023 года сообщили в компании.

- «Невский» - это машина, которая заслуживает, чтобы ей восхищались. Беспрецедентные комфорт, надежность и безопасность, в совокупности с ультрасовременным дизайном, - отметил гендиректор «ПК ТС» Александр Дубровкин.

Первые 10 трамваев выйдут на линию, которая свяжет Купчино и Шушары, сразу же после ввода ее первого участка. Вторую партию поставят, как только линия будет полностью завершена.

Напомним, что новые вагоны «Невский» были представлены в январе этого года. Они рассчитаны на 205 пассажиров, в салоне есть подогреваемые зоны, розетки для зарядки смартфонов, а также камеры для безопасности пассажиров.