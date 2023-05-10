30 тысяч кубометров воды использовали на уборку Петербурга в дни майских праздников

Почти 30 тысяч кубометров воды потратили дорожники для уборки города в праздники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Длинные майские праздники прошли. За эти дни в Санкт-Петербурге дорожные службы не переставали работать, а каждый день мели и мыли город. Нагрузка оказалась не малая, так как гуляющих по городу оказалось очень много. Так, в течение этих выходных на помывку Петербурга было использовано почти 30 тысяч кубометров воды. Об этом 10 мая 2023 года сообщили в Смольном.

- Всего с начала мая этот показатель составил почти 74 тысяч «кубов». Столько воды потрачено на мытье магистралей, площадей, пешеходных зон и различных конструкций. Со 2 по 9 мая стали чистыми почти 600 остановочных павильонов и около 80 тысяч погонных метров ограждений, - рассказали в комитете по благоустройству.

Особо тщательно дорожники убирали улицы, где проходили гуляния: центр города, Дворцовая площадь, Невский проспект, набережные. За 4 дня с петербургских дорог собрано почти 1100 тонн смета и почти 500 кубометров мусора.