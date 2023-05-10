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НовостиЗдоровье10 мая 2023 10:43

Первая поликлиника открылась в Кудрово Ленинградской области

В медучреждении нуждались 55 тысяч жителей города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Первая поликлиника открылась в Кудрово Ленинградской области

Первая поликлиника открылась в Кудрово Ленинградской области

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области открылась новая поликлиника. Это медицинское учреждение первое для молодого города Кудрово. Открытие поликлиники ждали 55 тысяч человек. Об этом 10 мая 2023 года рассказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- По оснащению стоматологическим и узи-оборудованием поликлиника получилась самой современной на Северо-Западе. Есть отличное отделение физиотерапии и реабилитационный центр, - рассказал губернатор области.

На данный момент поликлиника работает еще не в полную мощность. Но полноценный прием начнется как только будет полностью введено в строй оборудование лаборатории лучевой диагностики и доукомплектован штат.

Сейчас губернатор поручил комитету по здравоохранению, чтобы до конца месяца поликлиника уже перешла на полноценную работу.