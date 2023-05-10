Дуб Елагина острова в Петербурге может стать «Российским деревом года» / Фото: Правительство СПб

Дуб, который прорастает на Елагином острове в Санкт-Петербурге, в парке ЦПКиО, может стать "Российским деревом года". Огромной трехсотлетний дуб стал участником всероссийского конкурса, который проходит каждый год. В нем принимают участие старые и роскошные деревья со всей страны. Об этом 10 мая 2023 года рассказали в правительстве города.

- В ежегодном конкурсе участвуют удивительные деревья, являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием нашей Родины, - сообщили в Смольном.

Дуб, который называется "Елагиноостровский хранитель" растет на Восточной поляне недалеко от Елагина дворца. Доподлинно неизвестно, но по легенде его посадил вице-канцлер Петра I Петр Шафиров, который был первым владельцем острова.

Чтобы принять участие в выборе дерева, надо перейти на сайт конкурса и выбрать понравившееся. Дуб Елагина острова находится под номером 65.