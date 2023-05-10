Метро не будет работать на "Ночь музеев" в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

20 мая 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет известная и самая культурная акция "Ночь музеев". Традиционно в эту ночь по музеям и другим культурным площадкам города ходят тысячи людей. Сейчас уже вовсю идет подготовка к выставкам. Но тем, кто собирается отправиться по музеям, придется ждать до самого утра, так как метрополитен будет работать по обычному графику. Об этом 10 мая во время пресс-конференции рассказала куратор проекта Наталия Яблонская.

- Мосты в "Ночь музеев" разведутся, а метро будет работать по обычному графику, - отметила куратор.

Это означает, что уехать из центра можно будет только лишь во временную сводку, либо ждать до самого утра. Другой выход - отправиться по музеям до наступления ночи.

Отметим, что между самими музеями всю ночь будут курсировать специальные автобусы: три маршрута по центру города, еще один между Васильевским островом и Петроградской стороной.