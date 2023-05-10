Время обслуживания самолетов в два раза сократят в Пулково. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Пулково увеличат количество наземных бригад, которые занимаются обслуживанием самолетов. Теперь их станет 12. Благодаря этому планируется сократить время оборота воздушных судов. Об изменениях рассказали в пресс-службе аэропорта Северной столицы.

- Запуск проекта «Мобильные бригады» позволит сократить время оборота узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов с 60 до 25–35 минут и со 120 до 70–80 минут, - отметил директор по наземному обслуживанию компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Павел Кушниренко.

Сейчас по программе «Мобильные бригады» обслуживаются 25 процентов самолетов, которые летают в других странах. Планируется, что в одной бригаде будут работать 20 человек. Изначально специалистов будут обучать. Также для работников придумали специальную систему мотивации. На данный момент обработаны все заявки для участия в проекте от низкобюджетных авиакомпаний.