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НовостиОбщество10 мая 2023 11:53

Время обслуживания самолетов в два раза сократят в Пулково

В аэропорту начнут работать специальные "мобильные бригады"
Анастасия НУРАДИЛОВА
Время обслуживания самолетов в два раза сократят в Пулково.

Время обслуживания самолетов в два раза сократят в Пулково.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Пулково увеличат количество наземных бригад, которые занимаются обслуживанием самолетов. Теперь их станет 12. Благодаря этому планируется сократить время оборота воздушных судов. Об изменениях рассказали в пресс-службе аэропорта Северной столицы.

- Запуск проекта «Мобильные бригады» позволит сократить время оборота узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов с 60 до 25–35 минут и со 120 до 70–80 минут, - отметил директор по наземному обслуживанию компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Павел Кушниренко.

Сейчас по программе «Мобильные бригады» обслуживаются 25 процентов самолетов, которые летают в других странах. Планируется, что в одной бригаде будут работать 20 человек. Изначально специалистов будут обучать. Также для работников придумали специальную систему мотивации. На данный момент обработаны все заявки для участия в проекте от низкобюджетных авиакомпаний.