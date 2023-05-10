Мужчину с пистолетом-пулеметом задержали 9 мая около сельского дома культуры в Ленобласти

Прохожего с подозрительным свертком заметили росгвардейцы. Фото: Росгвардия

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 9 мая задержали парня с подозрительным свертком в руках. Все произошло вечером, около десяти часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгврадии по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина был задержан в селе Романовка в Ленобласти. Он находился около дома культуры. Во время досмотра оказалось, что в куртке он прятал пистолет-пулемет «ППШ-СХ», - говорится в сообщении ведомства.

Во время проверки выяснилось, что это охолощенный светозвуковой автомат. Парень похитил его на тематической выставке, которая проходила в местном доме культуры. Злоумышленника доставили в 128 отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.