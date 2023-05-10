Мужчина избил фельдшера скорой помощи в центре Петербурга

Дебошира отвезли в отдел полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи. Все произошло около шести часов утра в Центральном районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- В одной из машин скорой помощи сработала кнопка тревожной сигнализации. На улицу Ломоносова сразу отправился наряд группы задержания, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что врач понадобился знакомой дебошира. Мужчина начал ссориться с фельдшером, а потом несколько раз ударил его по голове и повалил на землю.

Дебошира доставили в 28 отдел полиции. Фельдшеру понадобилась медицинская помощь.