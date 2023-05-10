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НовостиПроисшествия10 мая 2023 12:38

Мужчина избил фельдшера скорой помощи в центре Петербурга

Дебошира отвезли в отдел полиции
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дебошира отвезли в отдел полиции.

Дебошира отвезли в отдел полиции.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи. Все произошло около шести часов утра в Центральном районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- В одной из машин скорой помощи сработала кнопка тревожной сигнализации. На улицу Ломоносова сразу отправился наряд группы задержания, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что врач понадобился знакомой дебошира. Мужчина начал ссориться с фельдшером, а потом несколько раз ударил его по голове и повалил на землю.

Дебошира доставили в 28 отдел полиции. Фельдшеру понадобилась медицинская помощь.