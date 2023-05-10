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НовостиОбщество10 мая 2023 12:59

Петербург вошел в число городов, куда больше всего подешевели авиабилеты

Цены на билеты в Северную столицу снизились в среднем на 14%
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Санкт-Петербург вошел в число городов, куда больше всего подешевели авиабилеты

Санкт-Петербург вошел в число городов, куда больше всего подешевели авиабилеты

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурга стало дешевле летать. Оказалось, что Северная столица вошла в число городов, куда больше всего подешевели авиабилеты. Об этом 10 мая 2023 года рассказывает аэропорт Пулково со ссылкой на сервис Туту.ру.

- Аналитики сервиса выяснили, что цены на авиабилеты по некоторым российским направлениям за год значительно снизились. Среди таких маршрутов оказался один из аэропорта Пулково, - рассказали в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы".

Например, перелет между Петербургом и Горно-Алтайском, который пользуется популярностью у туристов, стал на 14 процентов дешевле. Другие направления для петербуржцев или гостей города на Неве тоже стали дешевле.

Напомним, что Пулково готов сократить время обслуживания самолетов на 40 процентов. Все благодаря мобильным бригадам, которые вскоре начнут работать.