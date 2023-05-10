Петербуржец напал с ножом на маленьких детей и возлюбленную. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который угрожал ножом маленьким детям и сожительнице. Все происходило около восьми часов вечера 9 мая на Гороховой улице в Северной столице. Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи, которые услышали в квартире шум и детские крики.

- Был задержан гражданин, который избил сожительницу, а после угрожал ножом ей и ее двум малолетним детям расправой, - говорится в сообщении регионального ведомства.

К счастью, до приезда росгвардейцев дебошир успел выместить злобу только на холодильнике. Он несколько раз пробил его ножом. Сотрудники нашли десять пробоин.

Специалисты надели на мужчину наручники и отвезли его в 28 отдел полиции. У пострадавшей врачи диагностировали множественные ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. Состояние детей не уточняется.