Число станций для зарядки телефонов выросло на 84% за год в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество станций зарядки мобильных телефонов резко увеличилось в Северной столице. Сейчас Петербург уступает по этому показателю только Москве. За последний год число таких станций выросло на 84 процента. Об этом 10 мая пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.

- Сейчас в Петербурге установлены 2471 станция для зарядки гаджетов. Лидирует по количеству терминалов Центральный район – там 21 процент от всех станций. В Приморском – 10 процентов. А в Адмиралтейском – восемь процентов, - сообщает издание.

Петербуржцы чаще всего нуждаются в павербанках на Невском и Лиговском проспектах, около Московского железнодорожного вокзала, а также на Сенной площади.

Чаще всего станции представляют собой терминалы, где можно взять с собой павербанки, а потом вернуть аккумулятор в другом месте или даже городе.