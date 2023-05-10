После падения двух детей в парке с «паутинки» в Петербурге возбудили уголовное дело. Фото: СК

В Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как маленькие дети получили травмы в Московском парке Победы. Напомним, инцидент случился 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «халатность», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, в парке обрушилась конструкция пространственной канатной сети, которая называется «Паук». Из-за этого пострадали двое детей: 10 лет и 9 лет. Их госпитализировали в больницу, где врачи оказали школьникам необходимую помощь.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. О ходе проверки специалисты докладывают в центральный аппарат ведомства.