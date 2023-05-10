Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 мая 2023 14:17

После падения двух детей в парке с «паутинки» в Петербурге возбудили уголовное дело

Дети попали в больницу с травмами
Анастасия НУРАДИЛОВА
После падения двух детей в парке с «паутинки» в Петербурге возбудили уголовное дело. Фото: СК

После падения двух детей в парке с «паутинки» в Петербурге возбудили уголовное дело. Фото: СК

В Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как маленькие дети получили травмы в Московском парке Победы. Напомним, инцидент случился 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «халатность», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, в парке обрушилась конструкция пространственной канатной сети, которая называется «Паук». Из-за этого пострадали двое детей: 10 лет и 9 лет. Их госпитализировали в больницу, где врачи оказали школьникам необходимую помощь.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. О ходе проверки специалисты докладывают в центральный аппарат ведомства.