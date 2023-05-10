В Петербурге простились с актером Александром Тютрюмовым

Звезда сериала "Убойная сила" умер 7 мая. Фото: СОЦСЕТИ

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семье и коллегам Заслуженного артиста России Александра Тютрюмова. Гражданская панихида прошла в Северной столице 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Светлый, яркий, жизнерадостный, человек большого таланта и широкой души – таким мы знали Александра Аркадьевича. Фильмы и сериалы, в которых он сыграл, стали частью нашей истории, - сказал глава города.

Он также отметил, что Тютрюмов стал старшим товарищем и наставником для некоторых молодых актеров.

Напомним, звезда сериалов «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности» умер 7 мая. Ему было 64 года. Похороны пройдут в Петербурге.